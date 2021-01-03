شكرا لقرائتكم خبر عن 11 مشهدا مثيرا في حياة أسطورة كرة القدم مارادونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر موقع «ديلي ميل» البريطاني، عدد من الصور التي تعرض لأول مرة عن حياة الأسطورة الأرجنتينة ديجو مارادونا الذي رحل عن عالمنا أواخر العام الماضي بعدما خضع لعملية جراحية في المخ.

وأظهرت الصور التي عرضها الموقع البريطاني، الأسطورة الأرجنتينة في مرحلة الطفولة، وبصحبة أصدقائه في عهد زمن الأبيض والأسود، فضلا عن ظهور أسطورة نابولي، بصحبة طفله وزوجته.وفي نوفمبر من العام الماضي، تدفق الآلاف إلى شوارع بوينس آيرس حدادا على وفاة مارادونا في الستين.

مارادونا

مارادونا

مارادونا

مارادونا

مارادونا

مارادونا

مارادونا

مارادونا

مارادونا

مارادونا