شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مكالمة طارق حامد مع أحمد الشيخ قبل انتقاله لبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف سيد مرعي، وكيل اللاعبين، عن المكالمة التي دارت بين طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، وأحمد الشيخ، لاعب الأهلي السابق، وبيراميدز الحالي.

وقال مرعي، خلال تصريحاته المتلفزة، إن طارق حامد، اتصل هاتفيا بالشيخ وأبلغه بترحيب لاعبي الفريق الأبيض به، وأنه سيكون إضافة قوية للفريق خلال الدوري الجاري.

وأضاف: حامد كان يأمل في انهاء صفقة أحمد الشيخ كونه لاعبا مميزا داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

وقال: باتيشكو، المدير الفني لفريق الزمالك، وقع على ورقة رسمية لضم أحمد الشيخ للزمالك.