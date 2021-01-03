شكرا لقرائتكم خبر عن مرعي: «الزمالك فاوضني ورب العرش نجاني» سبب استبعاد أحمد الشيخ من الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد مرعي، وكيل اللاعبين، إن أحمد الشيخ، لاعب الأهلي السابق، وقع على عقود انضمامه للقعلة البيضاء 3 مواسم، في حضور أيمن يونس، وأشرف قاسم، وخضع للكشف الطبي.
وأضاف: «الشيخ كانت لديه رغبة قوية في الانتقال إلى الزمالك، ولكن أحد المسؤولين في اللجنة المكلفة بإدارة النادي حاليا، رفض اتمام التعاقد مع الشيخ بسبب التعليق الذي تردد مؤخرا على لسان اللاعب وهو (الزمالك فاوضني ورب العرش نجاني)«.
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