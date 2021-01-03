شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يكشف آخر تطورات البرنامج التأهيل للصخرة فان دايك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوضح يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أن عملية تعافي فيرجيل فان دايك من إصابته القوية في الركبة تسير بشكل جيد، ولكنه أكد أن برنامجه التأهيلي سيستغرق وقتًا طويلا.
كان المدافع الهولندي قد تعرض لإصابة قوية في ركبته خلال مباراة ديربي الميرسيسايد في أكتوبر الماضي، والتي خضع على إثرها لعملية جراحية وترتب عليها ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، نشر فان دايك عبر حسابه على تويتر مقطعا مصورا له وهو يقوم ببعض التدريبات على دراجة داخل صالة الألعاب الرياضية كجزء من برنامجه التأهيلي.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
139,471
-
تعافي
112,826
-
وفيات
7,687
كانت هذه تفاصيل خبر كلوب يكشف آخر تطورات البرنامج التأهيل للصخرة فان دايك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.