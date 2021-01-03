شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يكشف آخر تطورات البرنامج التأهيل للصخرة فان دايك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوضح يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أن عملية تعافي فيرجيل فان دايك من إصابته القوية في الركبة تسير بشكل جيد، ولكنه أكد أن برنامجه التأهيلي سيستغرق وقتًا طويلا.

كان المدافع الهولندي قد تعرض لإصابة قوية في ركبته خلال مباراة ديربي الميرسيسايد في أكتوبر الماضي، والتي خضع على إثرها لعملية جراحية وترتب عليها ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، نشر فان دايك عبر حسابه على تويتر مقطعا مصورا له وهو يقوم ببعض التدريبات على دراجة داخل صالة الألعاب الرياضية كجزء من برنامجه التأهيلي.