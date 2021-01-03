شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يقدم لاعب وسط الأهلي في مؤتمر صحفي اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقدم نادي الجونة اليوم، عربي بدر، لاعب النادي الأهلي المعار لصفوف الفريق الغردقي، في مؤتمر صحفي عقب إنهاء كافة الأمور المادية والإدارية مع النادي الأهلي.
وكان عربي بدر، لاعب وسط النادي الأهلي، انتقل لصفوف فريق الجونة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر ضمن صفقة والتر بواليا، مهاجم الجونة، الذي نجح الأهلي في ضمه رسميا خلال اليوم الأول من الشهر الجاري للعام الجديد.
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