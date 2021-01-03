«الثانية» تحقق ذهبية القدم.. و«الخامسة» تتصدر ترتيب «الدفاع الجوي»

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جدة - خالد شويل - أسدل الستار على منافسات المرحلة الأولى من دورة الالعاب الرياضية الـ11 لقوات الدفاع الجوي التي أقيمت منافساتها على ملاعب ومنشآت المدينة الرياضية بمعهد قوات الدفاع الجوي بجدة. وشهد اليوم الأخير تتويج مدير الدورة العقيد نايف بن الحميدي العتيبي الفائزين في بطولة كرة القدم إذ جاء منتخب المجموعة الثانية أولاً ونال كأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما حل منتخب المجموعة الرابعة ثانياً ونال الميداليات الفضية. وستنطلق في نهاية الاسبوع الحالي منافسات المرحلة الثانية للدورة، وستكون تحت ضيافة مجموعة الدفاع الجوي الخامسة بالمنطقة الشرقية، ومن خلال 5 ألعاب هي (اختراق الضاحية وتنس الطاولة وألعاب القوى ورفع الأثقال والكاراتيه)، وستشهد مشاركة أبرز نجوم منتخباتنا الوطنية ولاعبي الأندية المميزين. الجدير بالذكر، أن منتخب المجموعة الخامسة يتصدر ترتيب نقاط الدورة بـ٣٨ نقطة، مقابل ٣٦ للمجموعة الثانية، و٢٢ للمجموعة الأولى، وتتنافس المنتخبات الـ6 المشاركة في ١٤ لعبة حيث انتهت منها 5 ألعاب وتبقت ٩ ألعاب قد تغير من مراكز المنافسة وتزيد من قوة البطولة.



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