«جنيفر» و«لاتين» يرافقان «سؤدد» في كؤوس سباق الخيل

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فيما ذهب «كأس إمارة عسير» في الشوط السابع مع الفرس «لاتين» لأبناء فهد محمد أبو اثنين التي جاءت في مقدمة خيل الـ3 سنوات بدخول مميز مع خيالها «ايدي كاسترو» الذي قطع الطريق على المرشح الجواد «سابق ومسبوق» والذي كان على بعد رميات من تحقيق الفوز لكنه حل ثانياً و«قاروه» ثالثاً، وفرضت مسافة الشوط القصيرة ذات الـ1400 متر طابع السرعة، ليكون الفوز بزمن وقدره 1:26:95 دقيقة في أقوى اختبار لـ«لاتين» قبيل المشاركة في مهرجان كؤوس الملوك القادم.
فيما لازمت السرعة سباق الشوط الثامن على كأس جامعة الملك خالد والتي كسبها للمرة السابعة حصان الـ5 سنوات «سؤدد» للإسطبل الأحمر للأمير فيصل بن خالد تحت قيادة الخيال اليكسس مورينو وتدريب عبدالله بن مشرف، قاطعاً مسافة الشوط 1400 متر بزمن وقدره 1:24:33 دقيقة وبفارق أكثر من طولين عن وصيفه «جلباب»، فيما جاء «افيندر» في المركز الثالث.
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