شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجري مسحة كورونا اليوم استعدادًا لمواجهة سونيديب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجري فريق الأهلي مسحة طبية اليوم الأحد استعدادًا لمباراته ضد سونيديب بطل النيجر، والمقرر لها الثلاثاء المقبل في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، لتحديد حالة اللاعبين الطبية قبل المباراة، وهو الإجراء المتبع قبل كل المباريات التي يخوضها الفريق سواء محليا أو إفريقيا.

وكان الأهلي قد تعادل أمام دجلة في المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة ‏الخامسة في بطولة الدوري الممتاز.‏

ويعود فريق الأهلي للتدريبات الجماعية اليوم الأحد بعد منح اللاعبين راحة أمس السبت، على أن يعود ‏الفريق للتدريبات اليوم الأحد المقبل، لبدء التحضير لمواجهة سونيديب المقرر لها الثلاثاء المقبل ‏على استاد الأهلي‏، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.‏

فيما حرص الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على تقديم الدعم والمساندة لحسين الشحات جناح الفريق الأحمر، بعد حملة الانتقادات التي تعرض لها اللاعب عقب نهاية مباراة وادي دجلة بالجولة الخامسة للدوري، والتي تعادل فيها الأهلي بدون أهداف وفقد نقطتين في مشوار الدفاع عن لقبه الغائب.

وجاءت انتقادات الجماهير الحمراء للشحات بسبب الأنانية التي سيطرته على أدائه في مباراة دجلة، وتفويت الفرصة على تحقيق الفوز في تلك المباراة، حيث فضل التعامل بشكل فردي في أكثر من كرة، كانت كفيلة بتسجيل هدف أو أكثر خلال اللقاء ومواصلة سلسلة الانتصارات الحمراء.

وطالب الجهاز الفني حسين الشحات بالتركيز في عمله وعدم الانشغال بالانتقادات، التي قد تفقده تركيزه وتبعده عن تقديم أدائه المعتاد في المباريات القادمة، في ظل حاجة الفريق الأحمر لجهوده، خاصة مع النقص العددي في نركز الجناح، لوجود عدد كبير من اللاعبين المصابين في هذا المركز.

وفرط الأهلي في خطف الفوز على وادي دجلة بسبب الفرص الكثيرة التي أهدرها أمام مرمى دجلة، وتألق محمد عبد المنصف حارس مرمى الغزلان، بخلاف عدم وجود دكة للمارد الأحمر، لغياب 11 لاعب ما بين إصابات وكورونا.