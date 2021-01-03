شكرا لقرائتكم خبر عن بعض الجماهير طالبت بإنهاء إعارته.. ماذا قال عمار حمدى عن عودته للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب البعض من جماهير النادى الأهلى خلال الساعات الماضية بعودة اللاعب الشاب عمار حمدى، المعار من القلعة الحمراء إلى نادى الاتحاد السكندرى، لتدعيم صفوف الأحمر فى الموسم الجديد، خاصة بعد عرقلة التعاقد مع سيرينو نجم صن داونز الجنوب أفريقى، وإصابة عدد من نجوم الأهلى أبرزهم ناصر ماهر وأجاى وإصابة عدد من اللاعبين بكورونا أبرزهم افشة وكهربا.

وفى هذا الإطار، كان عمار حمدى، صانع ألعاب النادى الأهلى المعار إلى الاتحاد السكندرى، قال فى وقت سابق، إنه رفض طلب النادى الأهلى بالعودة إلى القلعة الحمراء بعد انتهاء إعارته إلى طلائع الجيش، وقال عمار فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى سيف زاهر: "مبسوط بالانضمام إلى الاتحاد وكنت أتمنى تلك الخطوة من بدرى لكن محصلش نصيب، أتمنى المشاركة مع الفريق وحلمى الشخصى التواجد مع المنتخب الأول والأوليمبى".

وأضاف: "مازعلتش من عودة بعض المعارين وطلبت الإعارة رغم أن النادى أبلغنى بالعودة، لأنى لم أكن أحب أن أعود ولا يكون لى دور مع الفريق، لو شايف انى هرجع ألعب والنادى ماسك فيا كنت هرجع أكيد".

واختتم: "الأولمبياد بعد بطولة الدورى وهدفى المشاركة مع المنتخب، عايز يكون رجلى فى الملعب عشان أكون موجود فى المنتخب، وكان نفسى أتدرب مع إيهاب جلال وحسام حسن، ومش صعب انضم للمنتخب من الاتحاد وحدث هذا الأمر من قبل".

فى سياق متصل، كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالاهلي أن ناديه من حقه إستعادة الثنائي عمار حمدي وكريم يحيي من نادي الإتحاد السكندري بعد الموسم الأول من عقد الإعارة الذي يستمر موسمين ، وأعلن أمير توفيق انتقال عمار حمدي ‏إلى الاتحاد السكندري لمدة عامين على سبيل الإعارة، ويحق للأهلي استعادته بعد ‏السنة الأولى ، كما أعلن مدير التعاقدات بيع كريم يحيى، لاعب الفريق، إلى ‏الاتحاد السكندري بشكل نهائي، مع أحقية الأهلي في استعادته بعد السنة الأولى.‏