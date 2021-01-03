شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يتعهد لبيراميدز بمواصلة التألق بعد فك النحس أمام الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، جلسة خاصة مع رمضان صبحى لاعب الفريق الكروي الأول، تحدث معه خلالها عن فك حالة النحس التي كانت تلازمه منذ أن انضم لصفوف الفريق، ونجح في تسجيل هدف بشباك الإنتاج الحربى في القوت القاتل، وقاد فريقه للفوز بعد التأخر واقتناص ثلاث نقاط غالية ستساهم في تحسين وضع الفريق في الصراع على لقب الدورى.

وخلال الجلسة التي عقدها المدير الفني مع اللاعب، أكد أروابارينا لرمضان إنه يثق في قدراته وامكانياته العالية، وقدراته التي قد تكون أحد أهم الأسباب في تتويج الفريق بلقب الدورى وبطولة الكونفدرالية الأفريقية، مطالبه بضرورة استثمار الهدف الذى سجله في الإنتاج الحربى وإزالة الضغوطات التي تطارده منذ انضمامه لبيراميدز والعمل على تقديم أفضل ما لديه داخل المستطيل الأخضر حتى يجبر الجميع على الإشادة به.

في الوقت ذاته، تعهد رمضان صبحى للمدير الفني الأرجنتينى بإن يبذل قصارى جهده من أجل خدمة الفريق، والمساعدة في تحقيق الفوز بشكل دائم والعودة سريعًا لمستواه المعهود، وإن لا يتأثر كثيرًا بحالة التضغط التي تطارده.

وعاد رمضان صبحى، للتهديف فى الدورى المصرى، بعد غياب طويل استمر لمدة 387 يومًا، حيث افتتح اللاعب سجل أهدافه مع فريقه السماوى، بتسجيل هدف فى شباك الإنتاج الحربى، فى المباراة التى جمعتهما الجمعة الماضية، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بفوز بيراميدز بنتيجة 3 / 2 وسجل عبد الله السعيد هدف تقدم بيراميدز، ثم أحرز معاذ الحناوى التعادل من ضربة جزاء، قبل أن يتقدم مصطفى الجمل للإنتاج، بعدها سجل رمضان صبحى الهدف التعادل بهدف + 90، ثم سجل إريك تراورى الهدف الثالث فى الدقيقة 95.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة السابعة محتلاً المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الإنتاج الحربى عند النقطة الرابعة فى المركز السادس عشر.

آخر هدف كان سجله رمضان صبحى فى الدورى، كان فى شباك وادى دجلة عندما كان لاعبًا فى فريق الأهلى، بالمباراة التى جمعتهما يوم 11 ديسمبر 2019 وانتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفه، قبل أن يعود اللاعب للتسجيل من جديد بقميص بيراميدز فى شباك الإنتاج الحربى بعد غياب استمر لمدة سنة وثلاثة أسابيع.

هدف رمضان صبحى فى شباك الإنتاج، هو الأول للاعب مع بيراميدز منذ أن انضم لصفوف الفريق، وجاء الهدف فى توقيت قاتل من المباراة، لينتفض فريقه ويسجل إريك تراورى الهدف الثالث وينتهى اللقاء بفوز بيراميدز بنتيجة 3 / 2 بعدما كان متأخرًا 2 / 1.