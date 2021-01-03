شكرا لقرائتكم خبر عن والتر بواليا يخوض أول مران مع الأهلي اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم الكونغولي والتر بواليا مهاجم الأهلي الجديد في تدريبات المارد الأحمرالجماعية، اليوم الأحد مع بداية التحضير لمواجهة سونيديب بطل النيجر في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقاي والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل على استاد الأهلي والسلام.

وتأكد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي من أن بواليا جاهز على المستوى الفني للمشاركة مع الأهلي، لاسيما أنه كان يشارك بشكل أساسي مع فريقه في المباريات الماضية بالدوري ونجح خلالهم في تسجيل ثلاثة أهداف، يتواجد بهم بصدارة قائمة هدافي الدوري الممتاز.

وأعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن توقيع والتر بواليا، مهاجم الجونة، للانضمام إلى صفوف الأهلي لمدة أربعة مواسم، تبدأ مطلع يناير 2021.

جاء ذلك بعدما أنهى توفيق كل الأمور المالية والإدارية مع مسئولي نادي الجونة، بالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وذلك لسرعة ضم المهاجم الزامبي لتدعيم صفوف الأهلي خلال الفترة المقبلة.