شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثية الجبلاية تجتمع اليوم مع الشركة المنفذة لتقنية الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة جلسة مع مندوبى الشركة المنفذة لتقنية الفيديو بالدوري المصري اليوم لمناقشة مشكلات التقنية في مصر بعد تقارير الفنيين الأخيرة والتي أكدت وجود بعض المشكلات في التقنية وعلى رأسها ضبط التسلل وعربات البث المستعملة.

ويتطرق مسئولو الجبلاية في اجتماعهم مع مندوبي الشركة الي ملف توقيع عقود الجبلاية مع الشركة حيث لم يتم توقيع العقود حتي الآن حيث كانت اللجنة الخماسية السابقة قد اتفقت مع الشركة علي تطبيق التقنية في الدوري المصري وفق خطاب إسناد.

وأكدت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورؤساء ومندوبي أندية الدوري الممتاز فى وقت سابق على ضرورة الاستمرار في الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد مع انهاء أي أمور إجرائية أو قانونية أو مالية متعلقة بالعلاقة بين الاتحاد والشركة المنفذة من خلال الجهات المعنية بما يضمن سلامة كل الاجراءات. كما وافقت الأندية على استمرار العمل بالتقنية على الرغم من المشاكل الفنية التي تتعلق ببعض جوانب مساعدة الحكام في اتخاذ قراراتهم في المواقف المختلف عليها ، وتم اطلاع الأندية على هذه المشاكل. وفيما يتعلق بإنشاء رابطة أندية المحترفين عرضت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد رؤية الاتحاد بدعوة الأندية لتقديم مرشحيها والاجتماع خلال الأسبوع الأول من شهر يناير الجارى لتشكيل المكتب التنفيذي للرابطة وفق ما نصت عليه اللائحة المعتمدة من الجمعية العمومية الأخيرة، لتبدأ الرابطة عملها بتشكيل لجنة المسابقات وقيام الاتحاد بفتح حساب بنكي خاص بها، وأضاف أن الأندية إذا ارتأت تأجيل التشكيل فيما بعد ، فذلك قرار يعود لها وليس تراجعا من الاتحاد.

كما قررت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، إلغاء عقوبة خصم النقاط على الأندية فى حالة تأخرها فى سداد الغرامات المالية كما كان اللائحة تنص هذا الموسم والتى أعلنها مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات السابق بالجبلاية، حيث اشتكت الأندية من هذا البند للجنة الثلاثية ليتم الغاؤه خاصة وأن الأندية تمر حاليا بأزمات مالية كبيرة.

ووفقا للائحة لجنة المسابقات للموسم الحالى، فإن اتحاد الكرة يمنح النادى المعاقب بالغرامة المالية مهلة أسبوعين للسداد، وحال عدم سداده للغرامة تغلظ العقوبة المالية مع منحه أسبوعين آخرين للسداد، وإذا لم يسدد تخصم منه نقطة عن كل مباراة يخوضها فى الدورى.

كما تم الاتفاق مع الأندية على تغيير بعض بنود لائحة المسابقة كإلغاء المصافحة بعد المباراة واعادة وضع آلية جديدة للمؤتمرات الصحفية بعد المباراة حفاظا على سلامة الجميع ، فيما تم الاتفاق على السماح للأندية بإنشاء قائمة انتظار للاعبين تتكون من ثلاثة لاعبين وذلك لمساعدتها في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها اللعبة.