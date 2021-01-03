شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل لاعبين: أحد المدربين رفض وجود محمد الشناوى فى فريق الشرطة ثم أصبح مدربه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرد سيد مرعى وكيل اللاعبين، موقف خاص بمحمد الشناوى حارس مرمى الأهلي والمنتخب الوطنى، بعد رحيله عن صفوف القلعة الحمراء، عقب انتهاء مرحلة الناشئين، قائلا: "الشناوي بعد الرحيل عن الأهلي فى عمر 20 عاما وقع على عقود الانتقال لصفوف نادي اتحاد الشرطة، وحصل على مقدم التعاقد وقام مدرب داخل الأهلي بالتواصل مع مسئولي نادي الشرطة وطالبهم بعدم التعاقد معه بسبب إصابته فى الرباط الصليبي لتفشل الصفقة ويتم رد قيمة مقدم التعاقد وتمر الأيام ويصبح هذا المدرب المسئول عن تدريب الشناوي ويصبح اللاعب رقم 1 فى حساباته الفنية"، رافضا الكشف عن هوية مدرب الأهلي المقصود.

وكشف سيد مرعى خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2، أن أحمد الشيخ صانع ألعاب فريق بيراميدز الحالى والأهلى السابق وقع على عقود انضمامة لصفوف القلعة البيضاء لمدة 3 سنوات خلال جلسة جمعته مع أيمن يونس رئيس لجنة الكرة في الزمالك، وقام بخوض الكشف الطبي والإعلان عبر قناة الزمالك الفضائية.

وأوضح سيد مرعى أن طارق حامد لاعب خط وسط فريق الزمالك قام بالترحيب باللاعب أحمد الشيخ، ولكن جاء الرفض من قبل مسئولي الزمالك الحاليين بسبب مبادئ القلعة البيضاء، وأن اللاعب قام بالحديث بطريقة غير لائقة عن نادى الزمالك .

فى سياق آخر، كشف سيد مرعى أن مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، كان يرغب في التعاقد مع حسام عاشور قائد فريق الأهلى السابق عقب الرحيل عن القلعة الحمراء لرغبتهم فى التعاقد مع لاعب وسط يمتلك خبرات كبيرة موضحا أن اللاعب شعر بالقلق بسبب تاريخه الكبير فى النادي الأهلي وحتى لا يخسر جماهير الأحمر بجانب وجود خلافات داخل مجلس الزمالك السابق حول إتمام الصفقة.

وأشار سيد مرعى أنه قام بالمساهمة في عرض يعقوب الكعبى مهاجم فريق الوداد و منتخب المغرب على محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى لضمه على مقابل راتب سنوي يبلغ مليون و500 ألف دولار فى الموسم الأول وتزداد كل موسم بنسبة معينة ولكن المدير الفني للمنتخب المغربى أجبر المهاجم على التواجد في المغرب لضمه لصفوف المنتخب لذلك أستمر هنا لتجنب الاستبعاد.

وتحدث سيد مرعى عن كواليس توقيع محمد عبد الغنى مدافع فريق الزمالك على عقود التجديد لمدة 4 سنوات، مؤكدا توقيع اللاعب العقود على بياض دون النظر إلى العروض الأخري المقدمة له للرحيل على القلعة البيضاء .