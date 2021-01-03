شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير يمازح حسام البدرى: "كنا بنخاف منك كنت شخصية صعبة أوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل الإعلامى أحمد شوبير، فى وصلة مزاح مع حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى خلال حديثهما عن الذكريات أثناء تواجدهما داخل فريق الأهلى حيث لعب الثنائى للقلعة الحمراء فى فترة الثمانينات.

وقام أحمد شوبير بمداعبة المدير الفنى لمنتخب مصر حسام البدرى خلال حديثه على قناة أون تايم سبورت، قائلا "كل اللاعيبة كانت بتخاف منك عشان كنت ماسك الحضور والغياب كان مفيش خصم بس كنا كلنا بنخاف منك كنت شخصية صعبة أوى".

ومن جانب آخر شهدت النسخة الأخيرة من التصنيف العالمى للمنتخبات، تقدما كبيرا لمنتخب مصر الاول بقيادة حسام البدرى حيث صعد الفراعنة إلى المركز 49 بعد أن كان فى المركز الـ 52 الشهر الماضى، والكاميرون ضمن مصاف أفضل 50 منتخباً على حساب كل من كوستاريكا وغانا.

و حقق منتخب مصر فوزين متتاليين على نظيره التوجولى فى الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية المُقبلة ورفع رصيده إلى 1432 نقطة بعدما كان فى رصيده 1420 قبل التوقف الدولى.

ووسعت بلجيكا الفارق على قمة الترتيب أمام فرنسا بينما اقتربت البرازيل من المركز الثانى بعد مواصلة البداية المميزة فى تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى قطر 2022.

ورغم غياب أى تغييرات كبيرة على القمة، عادت بعض الوجوه المألوفة إلى مصاف العشرة الكبار حيث عاد كل من المكسيك (المركز التاسع +2) وإيطاليا (المركز العاشر، 2+) بعد غياب تسع وأربع سنوات على التوالى حيث حل كل منهما مكان كرواتيا وكولومبيا.

فى المقابل، كان هناك تقدّم كبير لكل من رومانيا (المركز 37، 7+) والمجر (المركز 40، 7+) بينما صعد كل من مصر (المركز 49، 3+) والكاميرون (المركز 50، 3+) إلى مصاف أفضل 50 منتخباً على حساب كل من كوستاريكا وغانا.

كان أفضل الصاعدين فى الترتيب كل من غينيا الاستوائية (المركز 134، 10+) وبوروندى (المركز 138، 10+) بعد فوز كل منهما على ليبيا وموريتانيا ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية بينما صعدت أربع دول خمس مراكز أو أكثر فى الترتيب وهى لاتفيا (المركز 136، 6+) وكوراساو (المركز 76، 5+) وأذربيجان (المركز 109، 5+) وجنوب السودان (المركز 163، 5+).