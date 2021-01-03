شكرا لقرائتكم خبر عن ريكاردو: إدارة الإسماعيلى مجموعة هواة وإبراهيم عثمان أهاننى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق البرازيلى هيرون ريكاردو، المدير الفنى السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلى، على قرار إقالته من نادى الدراويش، مؤكدا أنه قَبِل تدريب الفريق وهو فى وضع صعب للغاية، ولكن كنت أحتاج الوقت من أجل النهوض من جديد بمستوى الفريق ونتائجه".

وقال ريكاردو، فى تصريحات تليفزيونية: "إدارة الإسماعيلى مجرد هواة، ولا توجد احترافية فى التعامل نهائيًّا"، مشيرا إلى أنه تعرّض للإهانة بشكل كبير خلال رحيله عن صفوف الفريق، بعدما أعلن إبراهيم عثمان، رئيس النادى، رحيله أمام اللاعبين، بعد الخسارة أمام الجونة فى الجولة الثالثة للدورى، مشددا على أن تلك الأجواء ليست احترافية على الإطلاق بعد الإعلان عن رحيله بتلك الطريقة.

وأضاف ريكاردو أنه لن يعود لقيادة صفوف الفريق حال تلقيه عرضا مرة أخرى فى فترة المجلس الإدارة الحالى الأجواء فى الإسماعيلى تساعد على الفشل، ولا أحب العمل فى تلك الأجواء نهائيًّا مرة أخرى، وقال: "لو اتعرض عليا تدريب الإسماعيلى سأرفض نهائيًّا العمل مع تلك الإدارة مرة أخرى".

وأكد ريكاردو، أنه تم فرض بعض اللاعبين عليه قبل بداية الموسم الجديد فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقال: "الإسماعيلى لم يلبى طلباتى التعاقدية قبل بداية الموسم، ولقد طلبت الثنائى ريكاردو وفيريرا، ولكن لم يتم التعاقد معهما".

وأضاف: "الإدارة وافقت فى البداية على ضم ريكاردو، ولكن تم التراجع فى اليوم التالى عن الصفقة لاتهام اللاعب بشكواه من الإصابة".

ويعيش الإسماعيلى حالة من التضارب الفنى فى الوقت الحالى بعد تعيين محمد وهبة كمدير فنى للفريق، بعدما نجح فى تحقيق فوز غال على أسوان بهدفين نظيفين، ثم عاد ورحل المدير الفني؛ لاختلاف فى وجهات النظر بينه وبين إبراهيم عثمان، الذى قرر تعيين أبو طالب العيسوى مديرا فنيا مؤقتا لحين التعاقد مع مدير فنى أجنبى.