شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: لماذا لا تتدخل تقنية الفيديو فى تصحيح الأخطاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، عن غضبه الشديد من الحكم الدولى أمين عمر، الذى أدار مباراة الفريق السكندرى أمام سيراميكا، التى أقيمت مساء السبت فى الأسبوع الخامس من بطولة الدورى، وانتهت بالتعادل السلبى بدون أهداف.

وقال فرج عامر، خلال تصريحات تليفزيونية: "لا أشكك فى نزاهة التحكيم المصرى، ولكن هناك أخطاء واضحة، ولماذا لما تتدخل تقنية الفيديو فى تصحيح الأخطاء، وفى مباراة اليوم كان سموحة يستحق الفوز بثلاثة أهداف، ولكن كانت قرارات أمين عمر عكس سير المباراة، وكان فريق سموحة مستحوذ بشكل كامل على مجريات الشوط الثانى بالكامل".

وأضاف فرج عامر: "لمصلحة من أن يكون هناك ظلم تحكيمى لفريق على حساب الآخر، وأن كل الفرق مصرية، وهذه الأخطاء تتسبب فى حالة إحباط شديدة لدى المدربين واللاعبين، ويجب تقليل الأخطاء التحكيمية".

وانتهت مباراة سيراميكا وسموحة بالتعادل سلبى، والتى جمعت الفريقين باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدورى الممتاز.

وبهذه النتيجة وصل سموحة للمركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 6 نقاط، بعدما خاض خمس مباريات فاز فى واحدة وتعادل فى 3 مباريات وخسر لقاءً، وسجل لاعبوه أربعة أهداف وتلقت شباكه خمسة، فيما استقر سيراميكا فى المركز الخامس برصيد 7 نقاط جمعها من أربع مباريات فاز فى مباراتين وخسر لقاءً وتعادل فى آخر، وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه هدفين ومازالت لديه مباراة مؤجلة.