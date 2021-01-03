شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ اليوم الاستعداد لـ سونيديب فى إياب دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ فريق الأهلي اليوم، الأحد، الاستعداد لمباراة سونيديب بطل النيجر المقرر لها الثلاثاء المقبل في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بملعب الأهلي في السلام والتي يخوضها الأحمر بدوافع كبيرة للتأهل واستكمال مشوار الحفاظ على لقب أفريقيا بعدما فاز في لقاء الذهاب بالنيجر بهدف نظيف، ويخضع لاعبو الفريق لمسحة طبية اليوم للكشف عن كورونا خاصة أن هناك ستة لاعبين مازالوا مُصابين بالفيروس وهم: مروان محسن، ورامي ربيعة، وعمرو السولية، ومحمد هاني، وأكرم توفيق، وكهربا فيما تعافي محمد مجدي قفشة من الفيروس.

من ناحية أخرى، قال يتسو موسيماني، المدير الفنى للأهلى، إن الفريق أهدر العديد من الفرص فى مواجهة وادى دجلة، وكان بإمكانه أن يسجل خاصة مع الدقائق الأولى من المباراة التى جمعتهما مساء أمس الأول ، الجمعة، فى الجولة الخامسة للدورى وانتهت بالتعادل السلبى، عندما ‏أتيحت فرصة لمحمد شريف فى الدقيقة الخامسة، ولكن فى النهاية هذه هى كرة القدم، يوجد بها ‏جميع النتائج، وعلى الجميع أن يتقبل نتيجة التعادل أمام دجلة والتفكير فيما هو قادم.‏

وأضاف موسيمانى، فى المؤتمر الصحفى بعد المباراة، أن الأهلى واجه فريقًا يجيد التحضير من خط ‏الدفاع ولا يخاطر، وكان حارس مرماه محمد عبد المنصف هو رجل المباراة، ونجح فى التصدى للعديد من الهجمات ‏والكرات الصعبة.‏

وأشار موسيماني إلى أن الأهلى لم يؤدِّ بالشكل المطلوب فى الثلث الأخير من الملعب لإنهاء الهجمات، وقبل نهاية الشوط الأول حصل الفريق على فرصتين من الناحية اليسرى، وكان بإمكانه ‏التسجيل.‏

وأكد موسيمانى أن هناك غيابات 11 لاعبًا ما بين إصابات أو كورونا، ولكنه لا يبحث عن ‏أعذار، واضطر لتغيير طريقة اللعب والعودة إلى الطريقة الأولى 4-2-3-1 فى مواجهة ‏اليوم، وقدمنا أداءً جيدًا، وكنا قريبين من التسجيل فى ظل الضغط القوى على ‏الفريق المنافس.‏

وشدد المدير الفنى للأهلى على أن صلاح محسن لاعب صغير السن، ولديه قوة وسرعات، وهو ‏دائمًا ما يقوم بتوجيهه، بهدف إدخاله ضمن الالتزام الخططى للفريق.‏

وأوضح موسيمانى أن الغيابات تدفعه إلى البحث عن بدائل وتنويع ‏طريقة اللعب، والأهلى خسر نقطتين أمام دجلة، ولكنه كمدرب تعلم أنه فى غياب ‏الأساسيين كيف تلعب المجموعة الثانية فى الفريق.‏

وأضاف مدرب الأهلى، من الأفضل أن تكون هناك بدائل فى كل مركز وأن يكون هناك دكة قوية، ‏ومع كل اختبار لكورونا دائمًا ما يسأل نفسه من سيكون خارج الفريق.

وتحدث المدير الفنى للأهلى عن الوافد الجديد والتر بواليا، مؤكدًا أنه سوف يساعد الفريق ‏خلال المرحلة المقبلة، وسيكون حلًّا فى ظل التعايش مع فيروس كورونا الذى يتسبب فى ‏غيابات إجبارية.

واختتم بيتسو موسيمانى تصريحاته بالتأكيد أنه فى حالة عودة الـ11 لاعبًا المصابين لن يكون ‏فى حاجة إلى تدعيم، مشيرًا إلى أنه يحب سياسة التدوير بين اللاعبين.‏