خبير تحكيمي: الحكم لم يحتسب ركلتي جزاء لفريق إنبي ضد الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد الخبير التحكيمي أحمد الشناوي، أن حكم مباراة الزمالك أمام إنبي لم يحتسب ركلتي جزاء ضد الفريق الأبيض خلال المباراة.

وحقق نادي الزمالك فوزًا على إنبي بهدفين لواحد، مساء اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة الخامسة من دوري We المصري، على ملعب بتروسبورت.

وقال الشناوي في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس:" في الدقيقة 22 دقيقة سقط كريم فؤاد لاعب إنبي في منطقة الجزاء بعد دفعه من جانب لاعب الزمالك إمام عاشور وهذه كانت ركلة جزاء واضحة لم تحتسب للفريق البترولي".

وأضاف:" الدفع للاعب إنبي كان واضح جدا، لكن ربما يكون الحكم لم يشاهد اللاعب لوجود أحد لاعبي الزمالك أمامه ليحجب الرؤية، لكن كان لابد من العودة لحكم الفيديو".

وأوضح، أن حكم الـ VAR يعادل الحكم المساعد في المباراة، ويجب أن يتدخل في مثل هذه الكرات لحسمها، فلاعب إنبي تعرض للدفع الواضح داخل منطقة الجزاء.

وأشار إلى أن في الشوط الثاني كانت هناك كرة ثانية لصالح إنبي لم يحتسبها الحكم أيضا، بعدما قام طارق حامد بدفع مصطفى شلبي بيده.

وأتم تصريحاته:"طارق حامد استخدم يده في دفع لاعب إنبي، وهذا دفع افقد اللاعب توازنه لذلك كان هناك ركلة جزاء ثانية لم تحتسب".

وتجمد رصيد إنبي عند أربع نقاط من فوز وتعادل وهزيمتين ليحتل المركز 14 بالترتيب بالتساوي مع مصر المقاصة والإنتاج الحربي.