حسام البدري : عناصر جديدة ستتواجد في معسكر منتخب مصر

أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري، أن قائمة الفراعنة في المعسكر المقبل ستشهد انضمام عناصر جديدة. وقال البدري خلال تصريحات تليفزيونية مع احمد شوبير في برنامج ملعب ON time المذاع عبر قناهً اون سبورت، ان قائمة المنتخب المصري ستشهد انضمام وجوه جديدة الفترة القادمة . قناهً اون سبورت، ان قائمة المنتخب المصري ستشهد انضمام وجوه جديدة الفترة القادمة . و صرح البدري ان هناك اثنين او ثلاث اللاعبين جدد سيظهرون مع المنتخب المصري في المعكسر الذي سوف يقام في مارس المقبل . سيظهرون مع المنتخب المصري في المعكسر الذي سوف يقام في مارس المقبل . و اضاف البدري ان بداية الدوري المصري هذا الموسم هي الاقوي مقارنة بالموسم الماضي و شدد البدري ان التحام المواسم ببعضها سيتسبب في انخفاض مستوي بعض الفرق فنياً الاجهاد.

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