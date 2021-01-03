شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: العروض تلاحق لاعبى الزمالك رغم تتويج الاهلي بالثلاثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث الإعلامى خالد الغندور عن العروض التى تلقاها لاعبى الفارس الأبيض، خلال الفترة الحالية، قائلا: "هناك عروض خليجية لزيزو وشيكابالا وساسى والونش ومحمود علاء وسانت ايتيان يريد مصطفى محمد، والعروض تنهال على لاعبى الزمالك من الأندية الخارجية، على الرغم من أن الاهلي هو الذى حصل على الثلاثية".

وقال خالد الغندور، فى تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك: "وكيل فرجانى ساسى منح مهلة لإدارة الزمالك حتى يوم الثلاثاء الماضى وإلا كان سيرحل عن النادى، وزيزو تلقى عرضًا من الإمارات، والثنائى محمود علاء وشيكابالا تلقيا عرضين من السعودية".

وأضاف: "محمود حمدى الونش جاء له عرض من نادى أهلى جدة، نحن لم نفز بالثلاثية، والأمر الطبيعى والمنطقى أن تنهال العروض على لاعبى الأهلى وليس الزمالك، ولن يرحل أى لاعب من الزمالك فى الانتقالات الحالية، وبالعكس القلعة البيضاء تبحث عن إضافة صفقة جديدة خلال هذا الشهر".

وتابع: "مصطفى محمد مصمم على الاحتراف، ويريد الرحيل بأى طريقة ومتعاطف مع مصطفى، وأتمنى له أن يحقق ما يريد، ولكن الإدارة قررت عدم احترافه".

وقرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى، منح الفريق راحة من التدريبات الجماعية الأحد، وذلك عقب الفوز على إنبى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت، باستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز، سجل الهدف الأول أشرف بن شرقى من ضربة جزاء فى الدقيقة الخامسة، وفى الدقيقة 44 سجل يوسف أوباما الهدف الثانى، وفى الدقيقة 68 سجل إنبى هدفه الأول عن طريق رامى صبرى.

وشهد ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الزمالك وإنبى مواصلة الجونة تربعه على قمة الترتيب برصيد 11 نقطة، جمعها من 5 مباريات فاز فى 3 لقاءات وتعادل فى مباراتين، وجاء الأهلى فى المركز الثانى برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، فاز فى 3 مباريات وتعادل فى لقاء وحيد، بينما جاء الزمالك فى المركز الثالث بـ10 نقاط أيضا، بعدما خاض 4 مباريات تعادل فى لقاء وحيد وفاز فى 3 مباريات، ولكن يتفوق الأحمر على الأبيض بفارق الأهداف.