شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى: هناك عناصر جديدة سوف تنضم لمعسكر المنتخب القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، أنه يوجد عنصران أو ثلاثة عناصر جديدة سوف تنضم لمعسكر الفراعنة المقبل استعدادا لمباراة كينيا وجزر القمر المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية القادمة، والمقرر لها مارس القادم، والتى سوف تحسم الصعود لنهائيات أمم أفريقيا بالكاميرون.

وأوضح حسام البدرى، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت، أنه على تواصل دائم مع محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزي للاطمئنان عليه وأحمد حسن كوكا مهاجم فريق أولمبياكوس اليوناني، وتحسن حالته عقب الإصابة التي لحقت بيه بفيروس كورونا والعودة إلى التدريبات والمباريات.

وأشار حسام البدرى إلى أنه يتابع مباريات بطولة الدورى المصرى بشكل جيد وأن انطلاقة البطولة هذا الموسم جاءت قوية عن المواسم الماضية.

وشهدت النسخة الأخيرة من التصنيف العالمي للمنتخبات، تقدما كبيرا لمنتخب مصر الاول بقيادة حسام البدرى حيث صعد الفراعنة إلى المركز 49، بعد أن كان فى المركز الـ 52 الشهر الماضى، والكاميرون ضمن مصاف أفضل 50 منتخباً على حساب كل من كوستاريكا وغانا.

وحقق منتخب مصر فوزين متتاليين على نظيره التوجولى فى الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية المُقبلة ورفع رصيده إلى 1432 نقطة بعدما كان فى رصيده 1420 قبل التوقف الدولى.

ووسعت بلجيكا الفارق على قمة الترتيب أمام فرنسا، بينما اقتربت البرازيل من المركز الثانى بعد مواصلة البداية المميزة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى قطر 2022.

ورغم غياب أي تغييرات كبيرة على القمة، عادت بعض الوجوه المألوفة إلى مصاف العشرة الكبار، حيث عاد كل من المكسيك (المركز التاسع +2) وإيطاليا (المركز العاشر، 2+) بعد غياب تسع وأربع سنوات على التوالي، حيث حل كل منهما مكان كرواتيا وكولومبيا.

فى المقابل، كان هناك تقدّم كبير لكل من رومانيا (المركز 37، 7+) والمجر (المركز 40، 7+) بينما صعد كل من مصر (المركز 49، 3+) والكاميرون (المركز 50، 3+) إلى مصاف أفضل 50 منتخباً على حساب كل من كوستاريكا وغانا.

وكان أفضل الصاعدين في الترتيب كل من غينيا الاستوائية (المركز 134، 10+) وبوروندي (المركز 138، 10+) بعد فوز كل منهما على ليبيا وموريتانيا ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية بينما صعدت أربع دول خمس مراكز أو أكثر في الترتيب وهي لاتفيا (المركز 136، 6+) وكوراساو (المركز 76، 5+) وأذربيجان (المركز 109، 5+) وجنوب السودان (المركز 163، 5+).