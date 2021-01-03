شكرا لقرائتكم خبر عن وليد عبد اللطيف: كنت أدخن قبل الاعتزال وبركات كان بيشرب سجائر فى المعسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق وليد صلاح عبد اللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، على الصورة التى تم تداولها بشأن أحمد سيد "زيزو"، والتى أظهرت تدخينه قائلا: "لا أعرف حقيقة الصورة، ولكن كان هناك لاعبين كبارا في الزمالك والاهلي والمنتخب يدخنون خلال فترات تألقهم ومحمد بركات كان يدخن في معسكر المنتخب، وكنت مستغربا جدا بسبب المجهود الكبير الذى كان يبذله داخل الملعب، كما أننى كنت أدخن لفترة قبل اعتزالى الكرة".

إنبي ضد الزمالك فى عيون وليد صلاح عبد اللطيف

ووجه وليد صلاح عبد اللطيف، خلال تصريحات تليفزيونية، انتقادًا لاذعًا تجاه البرتغالي باتشيكو، المدير الفني لنادي الزمالك، بعد أداء الفريق أمام إنبي، قائلا: "باتشيكو عمل اتخذ قرارات غريبة وشوفنا حاجات غريبة في مستوى الزمالك في لقاء اليوم وباتشيكو أخطأ بعدم الدفع بطارق حامد منذ بداية مواجهة إنبي، وكان يجب الاعتماد على شيكابالا كبديل في اللقاء".

وعن عمر السعيد، علق وليد صلاح عبداللطيف قائلا: "الفرصة اللي جاتله انهاردة كانت سهلة ولو كنت أحرزتها كانت هترجعك تاني للتشكيل وللأداء".

إنبي ضد الزمالك

حقق فريق الزمالك الفوز على نظيره إنبى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت، باستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري الممتاز، حيث سجل الهدف الأول أشرف بن شرقى من ضربة جزاء فى الدقيقة الخامسة، وفى الدقيقة 44 سجل يوسف أوباما الهدف الثانى، وفى الدقيقة 68 سجل إنبى هدفه الأول عن طريق رامى صبرى.

وشهد ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الزمالك وإنبى مواصلة الجونة تربعه على قمة الترتيب برصيد 11 نقطة، جمعها من 5 مباريات فاز فى 3 لقاءات وتعادل فى مباراتين، وجاء الأهلى فى المركز الثانى برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، فاز فى 3 مباريات وتعادل فى لقاء وحيد، بينما جاء الزمالك فى المركز الثالث بـ10 نقاط أيضا، بعدما خاض 4 مباريات تعادل فى لقاء وحيد وفاز فى 3 مباريات، ولكن يتفوق الأحمر على الأبيض بفارق الأهداف.