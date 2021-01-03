شكرا لقرائتكم خبر عن ثورة غضب من لاعبى إنبى على الحكم بعد انتهاء مباراة الزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترض لاعبو إنبي على الحكم محمد الصباحى، بعد انتهاء المباراة التي جمعتهم أمام الزمالك، مساء اليوم السبت، باستاد بتروسبورت ضمن مباريات الأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز وانتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين لهدف.

والتقطت عدسة ”الخليج 365” لحظة التفاف لاعبي الفريق البترولى على الحكم محمد الصباحى بعد المباراة، اعتراضا على القرارات التحكيمية خاصة المدافع رامى صبري، الذى أبدى غضبه الشديد قبل أن يتدخل الجهاز الفني لإنبي ويحتوي الموقف.

فيما قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني، منح الفريق راحة من التدريبات الجماعية غدا الأحد، وذلك عقب الفوز على إنبى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز، سجل الهدف الأول أشرف بن شرقى من ضربة جزاء فى الدقيقة الخامسة، وفى الدقيقة 44 سجل يوسف أوباما الهدف الثانى، وفى الدقيقة 68 سجل إنبى هدفه الأول عن طريق رامى صبرى.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 10، محتلاً المركز الثالث فى جدول ترتيب فرق الدورى الممتاز، ومتساويًا مع الأهلى فى عدد النقاط، إلا أن الأحمر يأتى فى المركز الثانى بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد إنبى عند النقطة 4 فى المركز الرابع عشر.

وشهد ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الزمالك وإنبى مواصلة الجونة تربعه على قمة الترتيب برصيد 11 نقطة، جمعها من 5 مباريات فاز فى 3 لقاءات وتعادل فى مباراتين، وجاء الأهلى فى المركز الثانى برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، فاز فى 3 مباريات وتعادل فى لقاء وحيد، بينما جاء الزمالك فى المركز الثالث بـ10 نقاط أيضا، بعدما خاض 4 مباريات تعادل فى لقاء وحيد وفاز فى 3 مباريات، ولكن يتفوق الأحمر على الأبيض بفارق الأهداف.