شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى: أحمد مسعود تعرض للظلم بعدم استدعائه لصفوف منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عدنان حلبية عضو مجلس إدارة نادى المصرى البورسعيدى إنهم عملوا على ملف الصفقات فى الموسم الحالى منذ الموسم الماضى، خاصة بعد ملف حرمانا من القيد بسبب أزمة شيخ موكورو التى تورطنا فيه، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع اللاعبين الجدد مبكراً، متابعا أنه بخصوص صفقة أحمد رفعت سافر لمرتضى منصور إلى بلده مرتين وقت انتخابات مجلس النواب وأنهينا الصفقة، بعدها نجحنا فى حسم صفقة محمد عنتر، مؤكدا أن ناديه تعلم من الأخطاء التى كانت موجودة وعملنا بطريقة علمية، وكنا نعلم أن عنتر لاعب سريع ولديه حلول وعلى ماهر كان يثق فى قدراته ثقة كاملة.

شدد، خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس، على أن ناديه أبرم 9 صفقات لترميم صفوفه فى الانتقالات الصيفية الأخيرة، وكنا نعانى فى حالة إصابة الحارس الأول بالفريق ولكن حاليا نحن مطمئنين، مشددا على أن احمد مسعود تعرض للظلم بعدم استدعائه لصفوف منتخب مصر، موضحا أن فريقه لم يكن فى حاجة لاستعادة أحمد الشناوى من بيراميدز.

أشار إلى أن الأهلى تفاوض مع ناديه لشراء إسلام عيسى وكان هناك نية لبيعه بمقابل أقل مما تم بيعه به ولكن كنا سنحصل على لاعبين من صفوفه مثل أحمد الشيخ وإسلام محارب وعمرو بركات، وتم التخفيض إلى لاعبين مع مقابل مالى، ولكن تم التراجع عن الفكرة من قبل إدارة الأهلى وقمنا ببيع اللاعب إلى بيراميدز بعدها مباشرة.

استطرد أن الإدارة لم تناقش ملف الصفقات الجديدة خاصة أن هناك لاعبين لم تحصل على فرصة المشاركة، كما أن ملف إعارة أحد اللاعبين لم يتم مناقشته حتى الآن، مستبعدا فكرة دخوله انتخابات المصرى فى الفترة القادمة، بسبب الرعب الذى عاشه فى الفترة الماضية، سواء لو يتم قيد أى من اللاعبين أو عدم حل أزمة القيد، أو التأخر فى صرف مستحقات اللاعبين، ونفس الأمر بالنسبة لوالدى سمير حلبية، وهو ينفق من جيبه لحل مشاكل النادى فى أوقات كثيرة.

أفصح أن مشاكل ناديه فى الفيفا انتهت، وهناك 95% من اللاعبين حصلوا على مقدم عقودهم، مشيرا إلى أن وكيل محمود وادى تنازل عن نسبة إعادة بيعه لصالح النادى المصرى، مضيفا أن ناديه لم يتفق مع الزمالك على انتقال كريم العراقى للقلعة البيضاء بعد الانتهاء من اولمبياد طوكيور فى أغسطس المقبل.

أضاف أن المصرى بحاجة للعب على ملعبه وتواجد جماهيره ودعم مالى كبير من أجل المنافسة على تحقيق البطولات، كاشفا أن المنافسة فى الموسم الحالى غير واضحة فى ظل ظهور جميع الفرق بمستوى جيد، والقادمون من الدرجة الثانية يلعبون بشكل قوى.