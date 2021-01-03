شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: إقالة ريكاردو لأسباب فنية وطلبه الاستغناء عن عبد الرحمن مجدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق علاء وحيد، المتحدث الرسمى باسم نادى الإسماعيلى، على تصريحات البرازيلى ريكاردو، الذى تم رحيله عن صفوف الدراويش بشكل لا يليق به، وقال وحيد: "إقالة ريكاردو لأسباب فنية وضغوط جماهيرية والمدير الفنى رحل بسبب التراجع الفني، بالإضافة إلى ضغوطات الجماهير التى طالبت بسرعة إقالة المدرب البرازيلى".

وفجّر علاء وحيد مفاجأة من العيار الثقيل، خلال تصريحات تليفزيونية، بشأن طلبات ريكاردو من لاعبين فى الميركاتو الصيفى الماضى وقبل رحيله، قائلا: "ريكاردو طلب الاستغناء عن عدد من اللاعبين على رأسهم عبد الرحمن مجدى وعماد حمدى وعدد آخر من اللاعبين".

وأضاف المتحدث الرسمى باسم النادى الإسماعيلى: "ريكاردو طلب لاعبين لا تصلح للفريق لمعانتهم من إصابات مزمنة ورئيس الإسماعيلى وافق فى البداية على الصفقات التى طلبها ريكاردو، ولكن تم التراجع عنها من اللجنة الفنية فى النادى؛ بسبب أن اللاعبين لا يصلحون بسبب معاناتهم من إصابات مزمنة".

على جانب آخر، أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلى، بقيادة أبو طالب العيسوى، قائمة لاعبيه استعدادا لمواجهة مصر المقاصة غدا فى سابع جولات مسابقة الدورى المصرى.

قائمة الإسماعيلى جاءت كالتالى:

حارس مرمى.. محمد صبحى، محمد مجدى.

خط الدفاع.. مروان الصحراوى، محمد عمار، محمد هاشم، رضوان الشريفى، البدرى، كاستيلو،

خط الوسط.. دونجا، عمر الوحش، محمد عادل، محمد صادق، أحمد مصطفى، محمد الشامى، محمد مخلوف، عماد حمدى، أحمد مدبولى.

خط الهجوم.. شكرى نجيب، فخر الدين بن يوسف، شيلونجو.

واختتم فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته مساء اليوم استعدادا لملاقاة مصر المقاصة غدا لحساب الأسبوع السادس من عمر بطولة الدورى الممتاز.