شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مشاهد فى مباراة إنبي و الزمالك بعيون ”الخليج 365” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مباراة الزمالك وإنبي، التى أقيمت مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى العديد من الأحداث والكواليس، التى رصدتها ”الخليج 365” من أرض الملعب، ويأتى على رأسها انفعال لاعبى الفريق البترولى على الحكم محمد الصباحي، بسبب قراراته التحكيمية، فضلا عن عدم احتساب ركلة جزاء لهم.

إنبي ضد الزمالك وثورة غضب من لاعبى إنبى على الحكم بعد انتهاء مباراة الزمالك

اعترض لاعبو إنبي على الحكم محمد الصباحى، بعد انتهاء المباراة التي جمعتهم أمام الزمالك، مساء اليوم السبت، باستاد بتروسبورت ضمن مباريات الأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين لهدف.

والتقطت عدسة ”الخليج 365” لحظة التفاف لاعبي الفريق البترولى على الحكم محمد الصباحى بعد المباراة، اعتراضا على القرارات التحكيمية خاصة المدافع رامى صبري، الذى أبدى غضبه الشديد قبل أن يتدخل الجهاز الفني لإنبي ويحتوي الموقف.

إنبي ضد الزمالك وغضب باتشيكو من أخطاء الزمالك أمام انبي

التقطت عدسة ”الخليج 365”، لحظة انفعال البرتغالى جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، على الخطوط؛ بسبب أخطاء لاعبيه أمام إنبي، في المباراة التى جمعت الفريقين مساء السبت، باستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز وانتهت بفوز الأبيض بهدفين لهدف.

إنبي ضد الزمالك وأوباما يحتفل بهدفه فى شباك انبي مع شيكابالا

احتفل يوسف أوباما، لاعب الزمالك، مع زميله محمود عبد الرازق شيكابالا، بطريقة خاصة، عزفا خلالها الثنائى سيمفونية رائعة من السعادة، بعد الهدف الذى سجله في شباك انبي في المباراة التى جمعتهما مساء السبت، باستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز وانتهت بفوز الأبيض بهدفين لهدف.

قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني، منح الفريق راحة من التدريبات الجماعية الأحد، وذلك عقب الفوز على إنبى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت، باستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز، سجل الهدف الأول أشرف بن شرقى من ضربة جزاء فى الدقيقة الخامسة، وفى الدقيقة 44 سجل يوسف أوباما الهدف الثانى، وفى الدقيقة 68 سجل إنبى هدفه الأول عن طريق رامى صبرى.

وشهد ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الزمالك وإنبى مواصلة الجونة تربعه على قمة الترتيب برصيد 11 نقطة، جمعها من 5 مباريات فاز فى 3 لقاءات وتعادل فى مباراتين، وجاء الأهلى فى المركز الثانى برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، فاز فى 3 مباريات وتعادل فى لقاء وحيد، بينما جاء الزمالك فى المركز الثالث بـ10 نقاط أيضا، بعدما خاض 4 مباريات، تعادل فى لقاء وحيد وفاز فى 3 مباريات، ولكن يتفوق الأحمر على الأبيض بفارق الأهداف.