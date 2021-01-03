المقاولون يطير إلى تونس استعدادًا لمواجهة النجم الساحلى فى الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطير فى الثامنة صباح اليوم الأحد، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب إلى تونس، حيث يترأس المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة النادى والمشرف على قطاع الكرة بعثة الفريق، التى تستعد لمواجهة النجم الساحلى التونسى يوم الأربعاء المقبل فى إياب دور الـ 32 الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكانت مباارة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبى فى مصر، رغم الغيابات التى عانى منها ذئاب الجبل بسبب كورونا.

وأكد محمد عادل فى تصريحات خاصة، أن الفريق خضع بالكامل لمسحة طبية للإطمئنان على جميع اللاعبين وأضاف عضو المقاولون، أنه تواصل مع السفارة المصرية فى تونس وكذلك مع فرع شركة المقاولون وتم اتخاذ كل الاستعدادات لاستقبال الفريق وتذليل الصعوبات، كما سافر رامى ربيع مدرب الفريق صباح اليوم إلى تونس من أجل الاطمئنان على كافة الترتيبات قبل وصول البعثة.

واختتم المشرف على الكرة، بأن معنويات اللاعبين مرتفعة من أجل العودة بتأشيرة التأهل خاصة بعد عودة عدد كبير من الغيابات وهو ما ساهم فى تحقيق فوز هام بالجولة الماضية فى الدورى على حساب البنك الأهلى بثنائية نظيفة.

وقرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" تعيين طاقم تحكيم مغربى لقيادة مباراة العودة فى إياب دور الـ 32 الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بين المقاولون العرب والنجم الساحلى التونسى، والذى يقام على ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير.

وجاء طاقم حكام اللقاء كالتالى: نور الدين الجعفرى حكم رئيسى، مساعد أول هشام آيت عبو، مساعد ثانى فتيحة جرمونى، وحكم رابع جلال جياد.