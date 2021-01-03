شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوى: انبي استحق ركلتى جزاء أمام الزمالك.. أين الفار من اللعبتين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق أحمد الشناوي، الخبير التحكيمي، على الحالات التحكيمية في مباريات السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري، وقال خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس، إن عرقلة عمرو جمال لاعب طلائع الجيش من محمود رزق لاعب الاتحاد السكندري لا ترتق لركلة جزاء، ولا يوجد تلامس من مدافع الاتحاد السكندري مع عمرو جمال.

وأكد أن ركلة الجزاء المحتسبة لطلائع الجيش صحيحة، وهناك خطأ من ثنائى الاتحاد تجاه ناصر منسى، لاعب الطلائع، والخطأ موجود.

وانتقل للحديث عن أخطاء مباراة الزمالك وانبي التحكيمية، مؤكدا أن إنبي يستحق ركلة جزاء واضحة من عرقلة إمام عاشور لكريم فؤاد لاعب إنبي، وكان على حكم الفار أن يتدخل لأن هذا هو دوره والمخالفة كانت داخل منطقة الجزاء، ولو عاد محمد الصباحى إلى شاشة الفار لقرر احتساب الكرة ركلة جزاء وهناك دفع للاعب إنبي واللعبة ليست بها إتاحة للفرصة.

وتابع أن كرة مصطفى شلبي، لاعب إنبي، فيها ركلة جزاء؛ لأن هناك دفع في ظهر لاعب إنبي، لأن يد طارق حامد لاعب الزمالك ممدودة، واللعبة ركلة جزاء لم تُحتسب، وكان على الفار أن يخطر الحكم وعلى الحكم ألا يتوان فى التوجه للفار.