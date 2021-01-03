شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة كورونا لثلاثى الزمالك محمود علاء وحسام أشرف وأسامة فيصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، أن المسحة الطبية الثانية التأكيدية للكشف عن فيروس كورونا التى خضع لها اللاعب محمود علاء جاءت سلبية، ليصبح اللاعب جاهز للعودة للتدريبات المقرر لها غدًا الاثنين.

وأضاف أسامة أن المسحة التأكيدية للكشف عن فيروس كورونا التى أجراها الثنائى الشاب حسام أشرف وأسامة فيصل، عقب عودتهما من منتخب الشباب جاءت سلبية.

وأشار رئيس الجهاز الطبى إلى أن محمود علاء، بجانب أسامة فيصل وحسام أشرف، سينتظمون فى التدريبات القادمة بشكل طبيعى عقب الاطمئنان عليهم.

وكان الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى، منح الفريق راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأحد، وذلك عقب الفوز على إنبى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت، باستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز، سجل الهدف الأول أشرف بن شرقى من ضربة جزاء فى الدقيقة الخامسة، وفى الدقيقة 44 سجل يوسف أوباما الهدف الثانى، وفى الدقيقة 68 سجل إنبى هدفه الأول عن طريق رامى صبرى.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 10 محتلاً المركز الثالث فى جدول ترتيب فرق الدورى الممتاز، ومتساويًا مع الأهلى فى عدد النقاط، إلا أن الأحمر يأتى فى المركز الثانى بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد إنبى عند النقطة 4 فى المركز الرابع عشر.

ويأتى قرار الجهاز الفنى بإراحة اللاعبين لمدة 24 ساعة، من أجل منحهم فرصة لالتقاط الأنفاس قبل مواجهة طلائع الجيش المقرر لها السبت المقبل الموافق 9 يناير الجارى.