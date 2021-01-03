شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض الرد على اتهام وكيل فرجانى ساسى ويدعوه لعقد جلسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو نادى الزمالك، الرد على مهند عون، وكيل أعمال الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط فريق الكرة الأول بالنادى، حيث أكد وكيل اللاعب أنه لم يحصل على مستحقاته المالية المتأخرة، مثلما سبق، وصرح مسئولو القلعة البيضاء، لافتًا إلى أنه ينتظر وفاء الإدارة بوعدها ومنح اللاعب مستحقاته المتأخرة حتى يتم التفاوض حول التجديد.

وكشف مصدر مسئول بالزمالك، أنه تم اتخاذ قرار بعدم الرد على تصريحات وكيل فرجانى ساسى فى وسائل الإعلام المختلفة، حتى لا تتفاقم الأمور وتصل لتراشق الاتهامات بين الطرفين، وأضاف المصدر فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أن الإدارة قررت عقد جلسة مع مهند عون وفرجانى ساسى فى الساعات المقبلة؛ لوضع النقاط على الحروف وتحديد معالم الفترة المقبلة وموقف اللاعب من التجديد للزمالك.

وتابع المصدر حديثه، إن الزمالك قام بتحويل مبلغ يقرب من 530 ألف يورو للحساب البنكى الخاص بفرجانى ساسى، لافتًا إلى أنه قد تستغرق عملية دخول المبلغ فى حساب اللاعب عدة أيام، الأمر الذى دفع وكيل اللاعب للتصريح بعدم حصول ساسى على مستحقاته حتى الوقت الحالى.

وخرج فرجانى ساسى من قائمة مباراة إنبى، التى ستقام فى السابعة والنصف مساءً، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.