شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل محمود الونش: أهلي جدة قدم عرض رسميا للاعب وعقده مع الزمالك غير مرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عمر البنا، وكيل أعمال محمود حمدي الونش لاعب الزمالك، عن وصول عرض رسمي إلى القلعة البيضاء من نادي أهلي جدة السعودي أحد يومى 26 أو 27 ديسمبر الماضى؛ للمطالبة باستعارة مدافع المنتخب الوطني لمدة 6 شهور مع وضع بند بأحقية الشراء من الموسم المقبل، والرد الرسمي من الزمالك لم يصل لأهلي جدة، ولكن تم إبلاغنا برفض فكرة رحيل اللاعب عن ميت عقبة؛ لصعوبة تعويض خدماته فى الوقت الحالي.

وقال وكيل الونش، خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس، إن مدافع الزمالك عقده مستمر حتى 2023، والموافقة مقترنة بموافقة الطرفين اللاعب والزمالك، وأهلي جدة طلبوا من الزمالك الحديث مع الونش، من أجل التفاوض على قيمة عقده.

وتابع أنه وصل عرض مالي كبير للونش، وندرس العرض من الناحية المالية والفنية؛ لأن اللاعب سينتقل من ناد كبير فى أفريقيا إلى ناد كبير فى آسيا.

وشدد على أن قيمة عرض محمود الونش غير مرضية، وحصلنا على وعد من الإدارة بعقد جلسة للحديث عن تعديل عقده، مردفا: نتعامل باحترافية ونحترم تعاقدنا مع الزمالك، وبعد إبلاغنا بالعرض أبدينا رأينا فى الأمر، وإدارة الزمالك أبدت رأيها، وطلبنا منهم دراسة العرض، والتحدث مع أهلي جدة والقرار في نهاية الأمر لهم.

وأضاف أنه كان هناك عرض للونش في بداية الموسم، ولكن تم رفضه من اللاعب والنادى، على الرغم من أن العرض المالي كان مناسبا؛ لأن الونش يريد اللعب مع فريق ينافس على البطولات ويلعب تحت ضغوط جماهيرية.