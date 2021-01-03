شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يرحب ببيع أسامة جلال ويطلب شراء كريم فؤاد من النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق عبدالناصر محمد، مدير الكرة في نادي إنبي، على نية إدارة النادي البترولي في بيع أسامة جلال، مدافع الفريق، في نهاية الموسم الجاري.

وأكد عبدالناصر محمد في تصريحات تليفزيونية : "نرحب ببيع أسامة جلال إلى نادي جديد مع بداية الموسم المقبل ولكن مصلحة النادي ومصلحة اللاعب فوق أي شيء ولا نقف أمام رحيل اللاعب نهائيًا حال توفر عرض مناسب".

وتابع: "كريم فؤاد لاعب كبير ونتفاوض مع إدارة نادي النجوم من أجل شراءه بشكل نهائي بعد نهاية الموسم الجاري".

وحقق فريق الزمالك الفوز على نظيره إنبى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء، السبت، باستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري الممتاز، حيث سجل الهدف الأول أشرف بن شرقى من ضربة جزاء فى الدقيقة الخامسة، وفى الدقيقة 44 سجل يوسف أوباما الهدف الثانى، وفى الدقيقة 68 سجل إنبى هدفه الأول عن طريق رامى صبرى.