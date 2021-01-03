شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما بعد تألقه وعودته للتهديف أمام انبى: السر فى رقم 14.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص اللاعب يوسف أوباما على الاحتفال بفوز فريقه مساء أمس السبت على فريق انبى بثنائية مقابل هدف أحرز فيها الهدف الثانى لفريقه، وأنهى به صيام 97 يوما من الابتعاد عن التهديف مع الزمالك، ونشر صورتين عبر حسابه على موقع انستجرام الأولى جاءت له مع بن شرقى.



اوباما

وكتب: أصحاب أهداف اليوم، في حين نشر الصورة الثانية وهو يرتدى الرقم 14 وكتب في إشارة لسر عودته للتهديف وتألقه "السر في رقم 14".



اوباما مع بن شرقى

وذلك في إشارة إلى ارتداءه أول مرة التيشرت رقم 14 الذى دوماً ما ارتبط في ذهن جماهير الزمالك بأهم نجوم الفريق خلال تاريخه ما بين حسن شحاته وحازم إمام.