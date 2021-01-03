شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يعلن شكوى الحكم محمد الصباحى للجبلاية بسبب ركلة جزاء أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادى إنبي، إن فريقه يستحق ركلة جزاء لم تحتسب أمام الزمالك، في المباراة التى جمعت الفريقين مساء السبت، على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري وانتهت بفوز الأبيض بهدفين لهدف.

وأكد عبد الناصر محمد في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" أنه سيتواصل مع لجنة الحكام بعدما تعرض فريقه للظلم التحكيمي في مباراة الزمالك، حسب وصفه، متابعا:"لنا ركلة جزاء صحيحة، ولكن لن أعقب على التحكيم وسأتواصل مع لجنة الحكام مباشرةً، لأننا شعرنا بالظلم".

تابع مدير الكرة بفريق إنبي: "دار حديث خلال المباراة مع محمد الصباحي الذي لم يذهب ليتحقق من ركلة الجزاء، وهناك أمور كما قلت حدثت في الملعب لن أستطيع قولها على الهواء كم أن الحكم ظلمنا بشكل كبير وتم إهدار حقنا وسنقوم بشكوى الصباحي إلى اتحاد الكرة وواثقون في نزاهة اللجنة الثلاثية".

وتحدث عن سبب مشادة حلمي طولان مع مدحت عبد الهادي مدرب الزمالك قائلا: "كان لدينا لاعب أصيب، ولم يُخرِج لاعبي الزمالك الكرة، ونتج عن ذلك هجمة علينا وتدارك الأمر محمود جاد حارس مرمى إنبي، وحدثت مشادة خارج الملعب وتم حل الأزمة قبل دخول غرفة الملابس، عبد الهادي اعتذر إلى طولان في الملعب، وهو بمثابة والده".

وأختتم: "أدينا مباراة جيدة وأكثر مباراة وصلنا فيها للمرمى كانت مباراة اليوم، وسنحاول تصحيح الأخطاء الفترة المقبلة لأن هذا الموسم هو الأقوى منذ 10 سنوات".

وشهد ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الزمالك وإنبى مواصلة الجونة تربعه على قمة الترتيب برصيد 11 نقطة، جمعها من 5 مباريات فاز فى 3 لقاءات وتعادل فى مباراتين، وجاء الأهلى فى المركز الثانى برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، فاز فى 3 مباريات وتعادل فى لقاء وحيد، بينما جاء الزمالك فى المركز الثالث بـ10 نقاط أيضا، بعدما خاض 4 مباريات تعادل فى لقاء وحيد وفاز فى 3 مباريات، ولكن يتفوق الأحمر على الأبيض بفارق الأهداف.