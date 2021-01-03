شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم: مستحقات ساسي فى حسابه ومصيره مع مصطفى محمد بيد مجلس الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، أنه تم إيداع المستحقات الخاصة بالتونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق فى حسابه البنكى الخاص، ولم يتم تأكيدها حتى الآن وفقا للإجراءات البنكية التى تستغرق بعض الوقت، ومجلس إدارة القلعة البيضاء يتولى ملف تجديد عقد فرجانى ساسي.

وقال أشرف قاسم، خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس، إن مصطفى محمد نفس الوضع والملف بالكامل على طاولة مجلس الإدارة لاتخاذ القرار بالكامل بالاتفاق مع الجهاز الفنى.

وأضاف: مصطفى محمد متواجد معنا ويتدرب، وكذلك فرجانى ساسى، ولكن لديه مشكلة فى قدمه وفضلنا إراحته.

وتابع المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك: "نحتاج لكل اللاعبين فى صفوف الزمالك بالمباريات القادمة، واللاعب الموجود لا بد أن يؤدى بنسبة 100% ومن ينزل الملعب عليه أن يؤدى بنسبة 100% أيضا".

وأوضح أن مصطفى محمد كان يشكو من شد فى العضلة الضامة، وقد يكون متواجد معنا فى المباراة القادمة.

ويلتقى الزمالك مع طلائع الجيش يوم السبت المقبل، فى الدورى الممتاز، بعد مواجهة إنبى مساء اليوم السبت، وتحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده للنقطة 10 محتلا المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى بعد خوض 4 مباريات حقق خلالها 3 انتصارات، وتعادل فى مباراة وحيدة أمام بيراميدز.