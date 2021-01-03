شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فؤاد أولى صفقات الاهلي الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن النادي الاهلي أتم تعاقده مع كريم فؤاد، الظهير الأيمن لنادي النجوم والمعار لصفوف نادي إنبي، من أجل ضمه في الانتقالات الصيفية المقبلة لدعم مركز الظهير الأيمن.

وأكد ياسين، في تصريحات تليفزيونية، أن الأهلي أنهى اتفاقه مع كريم فؤاد الذي رحب بالانضمام إلى صفوف النادي الاهلي، كما أنهى اتفاقه مع نادي نجوم المستقبل، مضيفا أن بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الاهلي، طلب ضرورة التعاقد مع لاعب في مركز الظهير الأيمن، ليكون بديلا للاعب محمد هاني بعد رحيل أحمد فتحي.

ويرى موسيماني أن أحمد رمضان بيكهام غير فعال في طريقته الهجومية حال غياب محمد هاني؛ بسبب الإيقاف أو الإصابات، وطلب ضرورة التعاقد مع بديل محمد هانى، بعد رحيل أحمد فتحى لبيراميدز نهاية العام المنقضى.