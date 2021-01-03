نشرة السبت.. الزمالك يهزم إنبي بثنائية.. وريال مدريد يستهدف ضم صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم السبت 2 يناير 2021.

في غياب النني.. آرسنال يكتسح وست بروميتش

ريال مدريد يتجاوز سلتا فيجو ويتصدر الدوري الإسباني مؤقتا

الزمالك يحسم مصير الونش بعد عرض أهلي جدة

طولان يهاجم التحكيم ومدرب الزمالك

الزمالك يتخطى إنبي بصعوبة ويزاحم الأهلي على صدارة الدوري

تسهيلا على الأندية.. اتحاد الكرة يرفض التمسك بالديون مقابل القيد

الزمالك يحتفل بذكرى سداسيته التاريخية أمام الأهلي

باريس سان جيرمان يعلن تعيين بوكيتينو مدرباً للفريق خلفاً لتوخيل

تعادل سلبي بين سموحة وسيراميكا في الدوري المصري

وزير الرياضة يعلن موعد جاهزية استاد القاهرة لاستقبال المباريات

تقارير: ريال مدريد يستهدف ضم صلاح في الصيف