إنبي: سنتقدم بشكوى لاتحاد الكرة بعد تعرضنا للظلم أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد عبدالناصر محمد، مدير الكرة بإنبي، أن النادي سيتقدم بشكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب ما وصفه بالظلم التحكيمي أمام الزمالك بلقاء الفريقين في الدوري.

وخسر إنبي أمام الزمالك بنتيجة (2-1) في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر البطولة المحلية.

وقال عبدالناصر، في تصريحات هاتفية لبرنامج "نمبر وان" عبر قناة "النهار": "الأندية طالبت باستمرار تقنية الفيديو لمساعدة حكام الساحة في اتخاذ القرار الصحيح".

وأضاف: "إنبي تعرض لظلم كبير في عدم احتساب ركلة جزاء له أمام الزمالك، وكان من المفترض أن يعود حكم المباراة إلى تقنية الفيديو حتى يحصل النادي على حقه".

وأكمل: "لن نلجأ إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لشكوى حكام لعبتنا بأي شكل كان، ولكننا سنتقدم بشكوى للجهة المنوط بها وهي اللجنة الثلاثية لمحاسبة الحكام".

وأتم مدير الكرة بإنبي قائلا: "سيتم عرض الأمر على اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد بسبب الظلم التحكيمي في وجود VAR، وبالتأكيد سيتم تحويله إلى لجنة الحكام".