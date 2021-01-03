الإسماعيلي يرد على تصريحات ريكاردو.. ويكشف مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

رد علاء وحيد، المتحدث الرسمي للإسماعيلي، على تصريحات البرازيلي هيرون ريكاردو، المدير الفني المقال من تدريب الفريق، مشيرا إلى أنه طلب الاستغناء عن ثلاثة من أعمدة الفريق.

وكان ريكاردو هاجم مجلس إدارة الإسماعيلي، مشيرا إلى أنهم لم يتمتعوا باحترافية (طالع التفاصيل).

وقال وحيد، في تصريحات هاتفية لبرنامج "نمبر 1" عبر قناة "النهار": "ريكاردو اسم كبير ووجهنا الشكر له أكثر من مرة، لكننا لا نريد الدخول في جدال مع مدير فني مميز".

وأضاف: "هناك علامة استفهام حول تغيير حديثه، حيث قال في وقت سابق عكس ما قاله اليوم، وصرح أن الموسم الجديد لم يسمح له بفترة إعداد كافية لتلاحم الموسمين".

وتابع: "سبق لريكاردو أن أشاد بطريقة إنهاء تعاقده مع النادي، وهذا ما حدث بالفعل، حيث تعاملت الإدارة باحترافية كبيرة مع ريكاردو ومنحته كافة مستحقاته المالية".

وأكمل: "إدارة الإسماعيلي قررت إقالة ريكاردو لأسباب فنية بجانب وجود رغبة جماهيرية برحيله، خاصةً أنه لم يلعب شوطا بتشكيل ثابت ولم تكن ولايته الثلاثة جيدة مثل الولايتين السابقتين".

وأوضح: "مشكلة ريكاردو أنه كان يريد التعاقد مع باتريك بأي طريقة، بالفعل وافق إبراهيم عثمان النادي على ضم اللاعب، ولكن طبيب الفريق رأى أنه يعاني من إصابات متعددة، وكان اللاعب يعرج في الملعب".

وكشف: "المفاجأة أن ريكاردو كتب تقريرا يطلب فيه الاستغناء عن عبدالرحمن مجدي نجم المنتخب الأولمبي وعماد حمدي الذي يعتمد عليه بشكل أساسي ومحمد الشامي مهاجم الفريق بحجة أنهم لا يصلحون للعب للنادي".

وعن تصريحات ريكاردو بشأن معاناة الإسماعيلي من تغيير المدربين، رد علاء وحيد قائلا: "الإسماعيلي ليس النادي الوحيد الذي يقوم بتغيير مدربيه في منتصف الموسم".

وأتم قائلا: "رحيل طلعت يوسف كان خارج عن إرادتنا، حيث طلب مغادرة الفريق بسبب ظروف عائلية وطلب التواجد في الإسكندرية لمدة أسبوعين، وطلب مني توجيه الشكر لإبراهيم عثمان في اليوم التالي".