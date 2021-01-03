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في غياب النني.. آرسنال يكتسح وست بروميتش

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

واصل فريق آرسنال رحلة تصحيح المسار في الممتاز واكتسح مضيفه وست بروميتش ألبيون 4-0، في المباراة التي أقيمت بملعب "ذا هاوثورنس" مساء السبت، في الجولة السابعة عشر.

وجلس المحترف المصري محمد النني في مقاعد بدلاء آرسنال بعد مشاركته بشكل أساسي في الخمس مباريات الماضية.

وحقق ارسنال فوزه الثالث على التوالي بعد فوزه في المباراتين الماضيتين على 3 /1 ثم برايتون 1 /صفر.

وسجل ارسنال فوزه السابع مقابل تعادلين وثمان هزائم فيما خسر وست بروميتش للمرة الحادية عشرة مقابل خمسة تعادلات وانتصار وحيد.

وتقدم ارسنال للمركز الحادي عشر بعد أن رفع رصيده إلى 23 نقطة في الوقت الذي ظل فيه وست بروميتش في المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد ثمان نقاط.

وانتهى الشوط الاول بتقدم ارسنال بهدفين حملا توقيع كيران تيرني وبوكايو ساكا في الدقيقتين 23 و28.

وفي الشوط الثاني تقمص المهاجم الفرنسي الكسندر لاكازيت دور البطولة بتسجيل الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 60 و64.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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