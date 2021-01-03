"كن حسن النية".. قناة الزمالك توجه رسالة لوكيل ساسي وتكشف تفاصيل مالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح خالد الغندور مقدم قناة الزمالك بأن خصم جزء من مستحقات فرجاني ساسي لدي النادي في الوقت الحالي بسبب تعديلات قانون الضرائب، وطالب وكيل اللاعب بحسن النية في التعامل مع الإدارة.

وقال الغندور في حديثه عبر فضائية الزمالك: "نضطر لأن نعلن عن معلومات بخصوص مستحقات فرجاني ساسي المتأخرة طالما قرر وكيل اللاعب أن يتحدث بشأنها.. العام الماضي كانت هناك كورونا وكافة لاعبي العالم تنازلت عن جزء من المستحقات، وبعد توقف الكرة في مصر توجه فرجاني ساسي وبنشرقي وأوناجم لبلدانهم، واستمروا بدون تدريبات أو لعب حتى شهر يوليو."

وتابع: "ساسي قضى 5 أشهر في تونس ولم يخصم نادي الزمالك هذه الفترة من عقد اللعب مع النادي، وتم ارسال كافة المستحقات الخاصة باللاعب..مقدم التعاقد حتى الذي كان يجب أن يحصل عليه اللاعب في بداية الموسم تأخر لأن الموسم يبدأ في نهاية نوفمبر، لكن حصل عليهم أيضًا"

وأضاف: "وكيل فرجاني ساسي منح مهلة لإدارة الزمالك حتى يوم الثلاثاء الماضي وإلا كان سيرحل عن النادي."

وواصل: "ساسي حصل على أكثر من 600 ألف دولار، هناك جزء قيمته حوالي 160 ألف دولار من مستحقات فرجاني ساسي لم يودع في حسابه بسبب تعديل في قانون الضرائب الذي رفع الضرائب على الدخل عندما يصل إلى مبلغ بعينه وبالتالي تأخرت تلك المستحقات لحين التأكد من قانونية دفعهم."

واستطرد: "على وكيل اللاعب أن يكون حسن النية، ويعود فرجاني ساسي للعب من جديد لحين حل هذا الأمر ويتم التأكد من الأمور الضرائبية.. إذا كان لاعب محترف في أي مكان في العالم، وقام بشد السماعة من الحكم في مباراة وتعرض للإيقاف 6 مباريات طبيعي ومنطقي أن يكون هناك غرامة مالية على اللاعب وعقوبة وكام يطلب اللاعب حقوقه يجب أن تفرض عليه عقوبات."

وأردف: "فرجاني تعرض للإصابة من قبل والنادي كان يدفع مستحقاته بشكل منتظم، فطبيعي ومنطقي أن يعلم وكيل اللاعب أن النادي يجب أن يعاقب لاعب تعرض للإيقاف 6 مباريات.. المبلغ الذي يطلبه فرجاني ساسي من الزمالك أقل مما سيحصل عليه لو انتقل للدحيل القطري، لكن النادي عندما يتحمل الضرائب وقيمة توثيق العقد وكل هذه الأمور سيدفع أكثر من المعروض على اللاعب في قطر."

واختتم قائلًا: "قرار عدم مشاركة فرجاني ساسي في أخر مباراتين صدر من باتشيكو، فالأمر بدأ بأنه تدرب وخرج بسبب الإصابة وفي اليوم التالي تدرب في الجيم ثم شعر بوجود كدمة وغاب عن التدريب مرتين، فضمه المدرب للقائمة بعد تدخل إدارة النادي، وبعد ذلك حدث خلاف مع اللاعب بعدما وضعه بالفريق الاحتياطي في التدريبات."