اليوم.. بعثة المقاولون العرب تطير إلى تونس استعدادا للنجم الساحلي

تطير بعثة فريق المقاولون العرب ، في الثامنة والثلث صباح اليوم الأحد، إلى تونس استعدادا للنجم الساحلي، ضمن إياب دور الـ٣٢ من كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وكان المقاولون تعادل سلبيًا دون أهداف أمام النجم الساحلي في مباراة الذهاب على ستاد عثمان أحمد عثمان، بالجبل الأخضر. ويواجه المقاولون العرب، نظيره النجم الساحلي يوم الأربعاء المقبل، على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير.
ويستعد المقاولون العرب بقوة للنجم الساحلي للفوز عليه، من أجل العبورللدور المقبل مع صعوبة المهمة، مستغلًا معنويات لاعبيه المرتفعة بعد فوزه في مباراة البنك الأهلي بهدفين نظيفين بالدوري.
ويدرس الجهاز الفني لفريق المقاولون مباريات النجم الساحلي الأخيرة والتي كانت أخرها مباراة الترجي التونسي، ومباراة الذهاب التي جمعت المقاولون والنجم بمصر. على الجانب الآخر، كشف نادي المقاولون العرب، نتائج مسحة كورونا التي خضع لها يوم الجمعة، ذلكقبل السفر لتونس، مشيرة إلى أنها جاءت سلبية للاعبي والجهاز الفني والإداري لذئاب الجبل، من فيروس كورونا المستجد.
أضاف النادي المقاولون العرب بأن مسحة كورونا جاءت سلبية لجميع اللاعبين فيما الرباعي المصاب، ليكون الفريق جاهزًا لموقعة النجم الساحلي التونسي، فيما استمرت إيجابية عينة الرباعي المصاب، باسم علي وأحمد داوودا، وعبدالرحمن جبنة، وعبدالله ياسين. واستعاد المقاولون العرب منذ أيام أربعة لاعبين بعد تعافيهم من فيروس كورونا المستجد، إذ جاءت مسحتهم سلبية، وهم محمد سمير، سيف الدين الجزيري، هيثم جويني، أحمد الشيمي، فضلًا عن تعافي محمد أبو العلا محلل أداء المقاولون.
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