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اليوم.. بعثة المقاولون العرب تطير إلى تونس استعدادا للنجم الساحلي

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تطير بعثة فريق المقاولون العرب ، في الثامنة والثلث صباح اليوم الأحد، إلى تونس استعدادا للنجم الساحلي، ضمن إياب دور الـ٣٢ من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان المقاولون تعادل سلبيًا دون أهداف أمام النجم الساحلي في مباراة الذهاب على ستاد عثمان أحمد عثمان، بالجبل الأخضر. ويواجه المقاولون العرب، نظيره النجم الساحلي يوم الأربعاء المقبل، على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير.

ويستعد المقاولون العرب بقوة للنجم الساحلي للفوز عليه، من أجل العبور

للدور المقبل مع صعوبة المهمة، مستغلًا معنويات لاعبيه المرتفعة بعد فوزه في مباراة البنك الأهلي بهدفين نظيفين بالدوري.

ويدرس الجهاز الفني لفريق المقاولون مباريات النجم الساحلي الأخيرة والتي كانت أخرها مباراة الترجي التونسي، ومباراة الذهاب التي جمعت المقاولون والنجم بمصر. على الجانب الآخر، كشف نادي المقاولون العرب، نتائج مسحة التي خضع لها يوم الجمعة، ذلك

قبل السفر لتونس، مشيرة إلى أنها جاءت سلبية للاعبي والجهاز الفني والإداري لذئاب الجبل، من .

أضاف النادي المقاولون العرب بأن مسحة كورونا جاءت سلبية لجميع اللاعبين فيما الرباعي المصاب، ليكون الفريق جاهزًا لموقعة النجم الساحلي التونسي، فيما استمرت إيجابية عينة الرباعي المصاب، باسم علي وأحمد داوودا، وعبدالرحمن جبنة، وعبدالله ياسين. واستعاد المقاولون العرب منذ أيام أربعة لاعبين بعد تعافيهم من فيروس كورونا المستجد، إذ جاءت مسحتهم سلبية، وهم محمد سمير، سيف الدين الجزيري، هيثم جويني، أحمد الشيمي، فضلًا عن تعافي محمد أبو العلا محلل أداء المقاولون.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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