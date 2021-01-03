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طبيب الزمالك يؤكد سلبية مسحة كورونا لـ محمود علاء

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أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم ، أن المسحة الطبية الثانية التأكيدية للكشف عن فيروس التي خضع لها اللاعب محمود علاء

، جاءت سلبية.

وأضاف أسامة ان المسحة التأكيدية للكشف عن فيروس كورونا التي أجراها الثنائي الشاب حسام اشرف واسامة فيصل

، عقب عودتهم من منتخب الناشئين ، جاءت سلبية .

وأشار رئيس الجهاز الطبي ، الي أن محمود علاء ، بجانب أسامة فيصل وحسام أشرف ، سينتظما في التدريبات القادمة بشكل طبيعي عقب الاطمئنان عليهم .

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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