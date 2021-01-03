طبيب الزمالك يؤكد سلبية مسحة كورونا لـ محمود علاء

أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم ، أن المسحة الطبية الثانية التأكيدية للكشف عن فيروس كورونا التي خضع لها اللاعب محمود علاء، جاءت سلبية.
وأضاف أسامة ان المسحة التأكيدية للكشف عن فيروس كورونا التي أجراها الثنائي الشاب حسام اشرف واسامة فيصل، عقب عودتهم من منتخب الناشئين ، جاءت سلبية .
وأشار رئيس الجهاز الطبي ، الي أن محمود علاء ، بجانب أسامة فيصل وحسام أشرف ، سينتظما في التدريبات القادمة بشكل طبيعي عقب الاطمئنان عليهم .
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