عدنان حلبية: إزاحة الستار عن استاد النادي المصري خلال الفترة المقبلة

كشف عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي المصري ان هناك قرار صدر من رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء استادين ببورسعيد احداهما في شرق بورسعيد يحمل اسم المدينة و الاخر يحمل اسم نادي المصري في مكانه الحالي .
و صرح حلبية مع الاعلامي ابراهيم فايق خلال برنامج جمهور التالته ان هناك عدة رسومات صدارة من خلال احدي الشركات القومية و تم اعتمادها بشكل رسمي وزير الشباب و الرياضة و عرضها علي رئيس الجمهورية و رئيسالوزارء المصري للاعتماد
و اضاف حلبية ان هناك شركة مصرية سوف تقوم بالاشراف علي البداء في بناء الاستاد . و اكد حلبية ان هناك بروتوكول خلال هذا الاسبوع سوف يتم عقده بين وزير الشباب و الرياضه الدكتور اشرف صبحي و اللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد بشأن بناء الاستاد .
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