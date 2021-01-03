الإسماعيلي: ريكاردو طلب لاعبين لا تصلح للفريق لمعانتهم من إصابات مزمنة

علق علاء وحيد، المتحدث الرسمي باسم نادي الإسماعيلي، على تصريحات البرازيلي ريكاردو، الذي أكد خلال تصريحات في برنامج "نمبر وان" رفض الإسماعيلي التعاقد مع لاعبين ريكاردو وفييرا بناء على رغباتهوفرضوا عليه لاعبين بخلاف الذي طلبهم.
وأكد علاء وحيد في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة"النهار": "ريكاردو طلب لاعبين لا تصلح للفريق لمعانتهم من إصابات مزمنة".
وتابع: "رئيس الإسماعيلي وافق في البداية على الصفقات التي طلبها ريكاردو ولكن تم التراجع عنها من اللجنة الفنية في النادي بسبب أن اللاعبين لا يصلحوا بسبب معاناتهم من إصابات مزمنة".
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