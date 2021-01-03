وليد صلاح عبداللطيف ينتقد باتشيكو بعد لقاء إنبي: بيعمل حاجات غريبة

وجه وليد صلاح عبداللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، انتقادًا لاذعًا تجاه البرتغالي باتشيكو، المدير الفني لنادي الزمالك بعد أداء الفريق أمام إنبي.

وأكد علاء وحيد في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "باتشيكو عمل اتخذ قرارت غريبة وشوفنا حاجات غريبة في مستوى الزمالك في لقاء اليوم".

وتابع: " باتشيكو أخطأ بعدم الدفع بطارق حامد منذ بداية مواجهة إنبي وكان يجب الاعتماد على شيكابالا كبديلا في لقاء اليوم".

وعن عمر السعيد، علق وليد صلاح عبداللطيف: "الفرصة اللي جاتله انهاردة كانت سهلة ولو كنت أحرزتها كانت هترجعك تاني للتشكيل وللأداء".

علق وليد صلاح عبداللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، على الصورة التي تم

تداولها بشأن أحمد سيد "زيزو"، والتي أظهرت تدخينه.

وأكد علاء وحيد في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "لا أعرف حقيقة الصورة ولكن كان هناك لاعبين كبار في الزمالك والأهلي والمنتخب يدخنون خلال فترات تألقهم".

وتابع: "محمد بركات كان بيدخن في معسكر المنتخب وكنت مستغرب جدًا بسبب المجهود الكبير الذي كان يبذله داخل الملعب، كما أنني كنت أدخن لفترة قبل اعتزالي الكرة".