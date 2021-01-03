وكيله: أهلي جدة قدم عرض كبير لضم الونش والزمالك رفض رحيل اللاعب

كشف عمر البنا وكيل محمود الونش اللاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك ان هناك بالفعل عرض وصل لنادي الزمالك من اهلي جده للحصول علي خدمات الونش لمدة سته اشهر علي سبيل الاعارة مع وجود نيه للشراء في موسم الانتقالات الصيفية القادم.

وصرح البنا مع الاعلامي ابراهيم فايق خلال برنامج جمهور التالته ان نادي الزمالك لم يقوم بالرد الرسمي

علي العرض المقدم من اهلي جده حتي الان.

و قال البنا ان ادراة الزمالك قامت بإبلاغه هاتفياً عن رفض العرض المقدم اللاعب لعدم قدره الفريق علي تعويض غياب الونش خلال هذه الفترهً القصيره.

و اضاف البنا ان اهلي جده حتي هذه اللحظه ينتظر الرد الرسمي من نادي الزمالك الان

الفكس المرسل من اهلي جده بتضمن علي الرغبه في معرفه مطالب الزمالك المادية للموافقه علي ضم اللاعب .

و صرح البنا ان هناك اخبار تم تداولها مؤخراً في الصحف السعودية علي لسانه بموافقه اللاعب علي العرض المقدم من الفريق و اضاف البنا ان محمود الونش اللاعب في الزمالك حتي ٢٠٢٣ فمواقفه اللاعب وحدها دون موافقه النادي لا يعتدد بها.

و اشار ان العرض المقدم اللاعب كبير جداً و يتم دراسه العرض من الجهتين المالية و الفنيه.