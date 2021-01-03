الإسماعيلي: إقالة ريكاردو لأسباب فنية وضغوط جماهيرية

علق علاء وحيد، المتحدث الرسمي باسم نادي الإسماعيلي، على تصريحات البرازيلي ريكاردو، الذي أكد خلال تصريحات في برنامج "نمبر وان" رحيله عن صفوفالدروايش بشكل لا يليق به.
وأكد علاء وحيد في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلاميعمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "إقالة ريكاردو لأسباب فنية وضغوط جماهيرية".
وتابع المتحدث الإعلامي للدروايش: "المدير الفني رحل بسبب التراجع الفني بالإضافة إلى ضغوطات الجماهير التي طالبت بسرعة إقالة المدرب البرازيلي".
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