إنبي: نرحب ببيع أسامة جلال ونسعى لشراء كريم فؤاد من النجوم

علق عبدالناصر محمد، مدير الكرة في نادي إنبي، على نية إدارة النادي البترولي في بيع أسامة جلال، مدافع الفريق، في نهاية الموسم الجاري.

وأكد عبدالناصر محمد في تصريحات عبر

برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "نرحب ببيع أسامة جلال إلى نادي مع بداية الموسم الجديد ولكن مصلحة النادي ومصلحة اللاعب فوق أي شيء ولا نقف أمام رحيل اللاعب نهائيًا حال توفر عرض مناسب".

وتابع: "كريم فؤاد لاعب كبير ونتفاوض مع إدارة نادي النجوم من أجل شراءه بشكل نهائي بعد نهاية الموسم الجاري".