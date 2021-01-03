علق عبدالناصر محمد، مدير الكرة في نادي إنبي، على ضربة الجزاء المستحقة أمام للنادي البترولي أمام نادي الزمالك.
وأكد عبدالناصر محمد في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمرربيع ياسين على قناة "النهار": "لا انتقد التحكيم ولكن القرار كان واضحًا ولنا ضربة جزاء واضحة ومستغرب من عدم ذهابه لتقنية (الفار) رغم استدعاءه من الحكم".
وتابع: "الحكم ظلمنا جدًا بشكل كبير بعد قرار الحكم اليوم وتم إهدار حقنا والنادي لن يشكو اتحاد الكرة والموضوع سيعرض على اللجنة الثلاثية وسنقوم بشكوى الحكم محمد الصباحي إلى اتحاد الكرة وواثقون في نزاهة اللجنة الثلاثية".
كانت هذه تفاصيل خبر إنبي: سنتقدم بشكوى رسمية ضد الصباحي بعد ظلمنا أمام الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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